تصمیم ترامپ علیه اخوان المسلمین؛ هماهنگی با همپیمانان عرب و پیامدهای منطقهای
رئیسجمهور آمریکا، «اخوان المسلمین» را گروهی تروریستی و مخالف منافع ایالات متحده معرفی کرد. منابع مطلع میگویند امارات در تدوین جزئیات این تصمیم فعال بود و ولیعهد سعودی، آن را همراهی و حمایت کرده است.
به گزارش ایلنا به نقل از رایالیوم، تصمیم دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، برای طبقهبندی «اخوان المسلمین» بهعنوان گروهی تروریستی و مخالف منافع آمریکا، محدود به برخی مؤسسات و انجمنهای تحت مدیریت این گروه در داخل ایالات متحده نیست و پیامدهای گستردهای برای کشورهای منطقه در پی خواهد داشت.
منابع مطلع در واشنگتن اعلام کردند که تصمیم ترامپ تحت تأثیر فشار و تمایل چندین کشور عربی برای تصویب این اقدام اتخاذ شده است. در این میان، امارات متحده عربی نقش برجستهای در ارائه اطلاعات و تدوین جزئیات مرتبط با این تصمیم داشته و بهعنوان منبع اصلی دادهها درباره مؤسسات و احزاب اخوان در چندین کشور، از جمله ترکیه، عمل کرده است.
اعلام تصمیم ترامپ همزمان با پایان سفر محمد بنسلمان، ولیعهد سعودی به آمریکا انجام شد و گزارشها حاکی است که وی در مذاکرات جانبی این اقدام را تأیید کرده و به مقامات آمریکایی یادآوری کرده است که عربستان نخستین کشوری بود که فعالیتهای بینالمللی اخوان المسلمین را ممنوع اعلام کرد. همچنین برخی نهادهای مصری نیز از راه دور از تصمیم آمریکا حمایت کردهاند.
در حالی که مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، وعده ارائه توضیحات فردی و نهادی درباره این تصمیم را داده است، انتظار میرود دیگر کشورهای عربی و اسلامی نیز پس از انتشار فهرستهای سیاه دقیق بر اساس طبقهبندی جدید، اقداماتی علیه سازمانهای وابسته به اخوان اتخاذ کنند.
از جمله این کشورها میتوان به اردن، کویت و بحرین اشاره کرد، هرچند اردن که پیشتر فعالیتهای اخوان و داراییهای آنها را ممنوع کرده بود، با احتیاط بیشتری نسبت به هزینه و تبعات اقدامات بعدی تصمیمگیری خواهد کرد.
هنوز موضع ترکیه و قطر در قبال این تصمیم مشخص نیست، اما کاخ سفید بر این باور است که این کشورها به احتمال زیاد پس از انتشار طبقهبندیهای وزارت خزانهداری، واکنش سریعی به اقدامات آمریکا نشان خواهند داد.
این مسئله نشان میدهد تصمیم ترامپ در هماهنگی با «همپیمانان عرب» اتخاذ شده است. روزنامه «رای الیوم» پیشتر گزارش داده بود که اعلام ترامپ تنها یک مرحله مقدماتی و اداری برای تصویب جزئیات بیشتر توسط دفتر حقوقی تحت نظر وزیر روبیو است.