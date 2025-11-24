کاخ سفید خبر داد؛
احتمال سفر زلنسکی به واشنگتن
برخی منابع در کاخ سفید از احتمال سفر رئیسجمهوری اوکراین به واشنگتن خبر دادند ولی در عین حال اعلام کردند که که دولت آمریکا هنوز تاریخ مشخصی برای این سفر یا تماسهای جدید میان واشنگتن و مسکو تعیین نکرده است.
به گزارش ایلنا به نقل از سیبیاس نیوز، برخی منابع در کاخ سفید از احتمال سفر «ولودیمیر زلنسکی» رئیسجمهوری اوکراین به واشنگتن خبر دادند ولی در عین حال اعلام کردند که که دولت آمریکا هنوز تاریخ مشخصی برای این سفر یا تماسهای جدید میان واشنگتن و مسکو تعیین نکرده است.
«مارگارت برنان» خبرنگار «سیبیاس» در پستی در شبکه اجتماعی «ایکس» نوشت: «چند مقام آمریکایی و اوکراینی به من گفتند که درباره احتمال سفر زلنسکی به آمریکا در همین هفته بحثهایی انجام شده، زیرا رئیسجمهور ترامپ بر دستیابی به یک توافق تأکید دارد».
وی افزود: «یک مقام ارشد کاخ سفید به من گفت که هنوز هیچ برنامهای برای دیدار زلنسکی با مقامهای روس وجود ندارد».
در همین حال، «مارکو روبیو» وزیر خارجه آمریکا در جریان گفتوگوها در ژنو به خبرنگاران گفت که احتمال گفتوگو میان ترامپ و زلنسکی در روزهای آینده را منتفی نمیداند.
برخی منابع اعلام کردهاند که امکان انجام این سفر به نتیجه تماسهای دوجانبه در ژنو بستگی خواهد داشت.
به گفته منابع رسانهای، ترامپ مایل است پیش از روز شکرگزار که امسال مصادف با ۲۷ نوامبر است، به یک توافق دست پیدا کند.