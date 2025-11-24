خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

کاخ سفید خبر داد؛

احتمال سفر زلنسکی به واشنگتن

احتمال سفر زلنسکی به واشنگتن
کد خبر : 1718235
لینک کوتاه کپی شد.

برخی منابع در کاخ سفید از احتمال سفر رئیس‌جمهوری اوکراین به واشنگتن خبر دادند ولی در عین حال اعلام کردند که که دولت آمریکا هنوز تاریخ مشخصی برای این سفر یا تماس‌های جدید میان واشنگتن و مسکو تعیین نکرده است.

به گزارش ایلنا به نقل از سی‌بی‌اس نیوز، برخی منابع در کاخ سفید از احتمال سفر «ولودیمیر زلنسکی» رئیس‌جمهوری اوکراین به واشنگتن خبر دادند ولی در عین حال اعلام کردند که که دولت آمریکا هنوز تاریخ مشخصی برای این سفر یا تماس‌های جدید میان واشنگتن و مسکو تعیین نکرده است.

«مارگارت برنان» خبرنگار «سی‌بی‌‌اس» در پستی در شبکه اجتماعی «ایکس» نوشت: «چند مقام آمریکایی و اوکراینی به من گفتند که درباره احتمال سفر زلنسکی به آمریکا در همین هفته بحث‌هایی انجام شده، زیرا رئیس‌جمهور ترامپ بر دستیابی به یک توافق تأکید دارد».

وی افزود: «یک مقام ارشد کاخ سفید به من گفت که هنوز هیچ برنامه‌ای برای دیدار زلنسکی با مقام‌های روس وجود ندارد».

در همین حال، «مارکو روبیو» وزیر خارجه آمریکا در جریان گفت‌وگوها در ژنو به خبرنگاران گفت که احتمال گفت‌وگو میان ترامپ و زلنسکی در روزهای آینده را منتفی نمی‌داند.

برخی منابع اعلام کرده‌اند که امکان انجام این سفر به نتیجه تماس‌های دوجانبه در ژنو بستگی خواهد داشت.

به گفته منابع رسانه‌ای، ترامپ مایل است پیش از روز شکرگزار که امسال مصادف با ۲۷ نوامبر است، به یک توافق دست پیدا کند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

خرید نهال گردو

درب ضد حریق امیردرب