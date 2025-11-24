به گزارش ایلنا، منابع رسانه‌ای در سرزمین‌های اشغالی اعلام کردند که تل‌آویو پس از تأیید ترور هیثم الطبطائی معروف به «ابوعلی الطبطبائی» در شامگاه یکشنبه، نام «نعیم قاسم» دبیرکل حزب‌الله لبنان را نیز در «بانک اهداف» خود قرار داده است.

پایگاه صهیونیستی «نتسیف» ادعا کرد که ترور نفر دوم حزب‌الله در پی هدف قرار گرفتن محل استقرار او در ضاحیه جنوبی بیروت، نشان می‌دهد شیخ نعیم قاسم اکنون در سطحی بی‌سابقه در تیررس فشرده دستگاه‌های اطلاعاتی اسرائیل قرار گرفته و او دیگر مانند قبل در موقعیت امن قرار ندارد.

این رسانه عبری با طرح ادعاهای بیشتر افزود که لایه‌های حفاظتی پیرامون شیخ نعیم قاسم «به پرده‌هایی کاغذی» تبدیل شده‌اند و دستگاه‌های اطلاعاتی اسرائیل «هر تحرکی در لبنان» را تحت نظر دارند.

در بخش دیگری از این گزارش ادعا شده است که حمله اخیر به الطبطبائی تنها موقعیت او را فاش نکرده، بلکه نشان داده است شبکه ارتباطی مورد استفاده فرماندهی حزب‌الله نیز دیگر قدرت و استحکام گذشته را ندارد و مسیرهایی که پیش‌تر امن تلقی می‌شدند از ماه‌ها قبل زیر دید و رصد دشمن قرار گرفته‌اند. بنا بر این ادعاها، سامانه‌های دفاعی حزب‌الله نیز «بیش از یک ظاهر شکننده» نیستند و تنها در زمانی واقعی مورد سنجش قرار می‌گیرند که تل‌آویو تصمیم به آغاز عملیات علیه یکی از رهبران این جنبش بگیرد.

طبق این گزارش، حزب‌الله لبنان، شامگاه یکشنبه در بیانیه‌ای رسمی شهادت هیثم علی الطبطبائی ملقب به «سید ابو علی» از فرماندهان برجسته جهادی خود را اعلام کرد و این اقدام رژیم صهیونیستی را تجاوزی ناجوانمردانه علیه لبنان و مردم آن دانست.

