حمله رژیم صهیونیستی به جنوب بیروت/ ۲۲ نفر شهید و زخمی شدند

به گزارش ایلنا به نقل از المیادین، وزارت بهداشت لبنان از طریق مرکز عملیات اضطراری سلامت عمومی اعلام کرد که حمله هوایی بعدازظهر امروز -یکشنبه- رژیم صهیونیستی به ضاحیه جنوبی بیروت، به شهادت یک نفر و زخمی شدن ۲۱ نفر انجامیده است.

این حمله پس از پروازهای فشرده جنگنده‌های اسرائیلی بر فراز منطقه و سپس اجرای مستقیم عملیات بمباران انجام شد.

این حمله طبقه چهارم و پنجم یک ساختمان ۱۰ طبقه در خیابان «العریض» در «حاره حریک» را هدف قرار داده است و همزمان پهپادهای اسرائیلی به‌صورت گسترده و در ارتفاع پایین بر فراز منطقه در حال پرواز بودند.

این حمله در ادامه تداوم تجاوزهای رژیم اسرائیل به مناطق مختلف لبنان صورت می‌گیرد. ضاحیه جنوبی بیروت از زمان توافق آتش‌بس در ۲۷ نوامبر ۲۰۲۴ چندین بار هدف حملات اسرائیل قرار گرفته است.

همچنین، ساعاتی پیش یک نفر در حمله هوایی اسرائیل به «عیتاالشعب» در جنوب لبنان، به شهادت رسید.

انتهای پیام/