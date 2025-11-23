خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلومبرگ گزارش داد:

ترکیه آماده اعزام نیرو به غزه است

ترکیه آماده اعزام نیرو به غزه است
کد خبر : 1718059
لینک کوتاه کپی شد.

منابع آگاه خبر دادند که ترکیه باوجود مخالفت رژیم صهیونیستی آماده است تا هزاران نیرو را به غزه برای پیوستن به نیروهای عمدتاً مسلمان تحت حمایت ایالات متحده اعزام کند.

به گزارش ایلنا به نقل از نووستی، منابع آگاه خبر دادند که ترکیه باوجود مخالفت رژیم صهیونیستی آماده است تا هزاران نیرو را به غزه برای پیوستن به نیروهای عمدتاً مسلمان تحت حمایت ایالات متحده اعزام کند.

‌بنا به گزارش بلومبرگ، مقامات ترکیه‌ای آشنا با این موضوع که خواستند نامشان فاش نشود، گفتند که ایالات متحده به طور گسترده از پیوستن ترکیه به نیروی بین‌المللی تثبیت‌کننده در غزه که توسط «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا برای آتش‌بس غزه‌ پیشنهاد شد، حمایت می‌کند.

بنابر گزارش شبکه بلومبرگ، این استقرار شامل واحدهای رزمی و مهندسی خواهد بود و ترکیه می‌خواهد واشنگتن پس از ورود نیروها به منطقه محاصره شده غزه، استفاده رژیم صهیونیستی از نیروی نظامی را محدود کند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

خرید نهال گردو

درب ضد حریق امیردرب