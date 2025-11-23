بلومبرگ گزارش داد:
ترکیه آماده اعزام نیرو به غزه است
منابع آگاه خبر دادند که ترکیه باوجود مخالفت رژیم صهیونیستی آماده است تا هزاران نیرو را به غزه برای پیوستن به نیروهای عمدتاً مسلمان تحت حمایت ایالات متحده اعزام کند.
بنا به گزارش بلومبرگ، مقامات ترکیهای آشنا با این موضوع که خواستند نامشان فاش نشود، گفتند که ایالات متحده به طور گسترده از پیوستن ترکیه به نیروی بینالمللی تثبیتکننده در غزه که توسط «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا برای آتشبس غزه پیشنهاد شد، حمایت میکند.
بنابر گزارش شبکه بلومبرگ، این استقرار شامل واحدهای رزمی و مهندسی خواهد بود و ترکیه میخواهد واشنگتن پس از ورود نیروها به منطقه محاصره شده غزه، استفاده رژیم صهیونیستی از نیروی نظامی را محدود کند.