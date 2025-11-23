خبرگزاری کار ایران
استقبال آفریقا‌ از بیانیه اجلاس گروه ۲۰

کشورهای آفریقایی از بیانیه اجلاس گروه ۲۰ که در ژوهانسبورگ برگزار شد، استقبال کردند و خاطرنشان کردند که تجارت چندجانبه یک اولویت قاره‌ای است.

به گزارش ایلنا به نقل از نووستی، کشورهای آفریقایی از بیانیه اجلاس گروه ۲۰ که در ژوهانسبورگ برگزار شد، استقبال کردند و خاطرنشان کردند که تجارت چندجانبه یک اولویت قاره‌ای است.

‌دبیرکل منطقه تجارت آزاد قاره آفریقا‌ در مصاحبه‌ای با خبرگزاری روسی نووستی در حاشیه این اجلاس گفت: «این بیانیه مهم است زیرا بر اهمیت تجارت چندجانبه و همچنین سیستم تجاری مبتنی بر قوانین که باید محافظت شود، تأکید می‌کند. از این نظر، ما بیانیه بسیار خوبی داریم.»

در بیانیه اجلاس، رهبران خواستار اصلاح سازمان تجارت جهانی شدند تا بتواند نیازهای کشورهای عضو را به طور مؤثرتری برآورده کند و تأکید کردند که بلوک‌های منطقه‌ای، از جمله منطقه تجارت آزاد قاره آفریقا، کلید رشد اقتصادی هستند.

منطقه تجارت آزاد قاره آفریقا دومین بلوک تجاری بزرگ جهان پس از سازمان تجارت جهانی است که شامل ۵۴ کشور با جمعیتی تقریباً ۱.۳ میلیارد نفر است.

 

