نخستوزیر کانادا با رئیسجمهور اوکراین دیدار میکند
به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، نخستوزیر کانادا گفت که بناست با رئیسجمهور اوکراین مذاکره کند.
«مارک کارنی»، نخستوزیر کانادا گفت که بناست اواخر امروز -یکشنبه- با «ولودیمیر زلنسکی»، رئیسجمهور اوکراین گفتوگو کند.
این در حالی است که مقامات امنیتی غربی، از جمله کانادا، بناست در ژنو درباره وضعیت اوکراین رایزنی کنند.
کارنی گفت: «مشاوران امنیتی در ژنو به این مسئله رسیدگی میکنند. امروز با رئیسجمهور اوکراین دیدار میکنم تا برخی جنبهها را در این زمینه شفافسازی کنم.»