خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

ماکرون:

در پی رابطه‌ای آرام با الجزایر هستم

در پی رابطه‌ای آرام با الجزایر هستم
کد خبر : 1717960
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس‌جمهور فرانسه‌ خواستار رابطه‌ای «آرام» با الجزایر شد.

به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، «امانوئل ماکرون»، رئیس‌جمهور فرانسه، خواستار رابطه‌ای «آرام» با الجزایر شد.

وی در عین حال اذعان کرد که «بسیاری از چیزها» هنوز باید در روابط بین دو کشور «اصلاح» شوند.

ماکرون روز گذشته -شنبه- در یک کنفرانس مطبوعاتی در جریان اجلاس گروه ۲۰ در ژوهانسبورگ گفت: «‌می‌خواهم برای آینده رابطه‌ای آرام ایجاد کنم، اما ما باید چیزهای زیادی را اصلاح کنیم و می‌دانیم که در بسیاری از مسائل، مانند امنیت، مهاجرت و اقتصاد، در موقعیت رضایت‌بخشی نیستیم، بنابراین خواهان نتیجه هستیم.»

رئیس‌جمهور فرانسه بنا بود در حاشیه اجلاس گروه ۲۰ با «عبدالمجید تبون»، همتای الجزایری خود، پس از عفو «بوعلام سنسال»، نویسنده فرانسوی-الجزایری در هفته گذشته، دیدار کند، اما تبون در نهایت به ژوهانسبورگ سفر نکرد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

خرید نهال گردو

درب ضد حریق امیردرب