به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، «امانوئل ماکرون»، رئیس‌جمهور فرانسه، خواستار رابطه‌ای «آرام» با الجزایر شد.

وی در عین حال اذعان کرد که «بسیاری از چیزها» هنوز باید در روابط بین دو کشور «اصلاح» شوند.

ماکرون روز گذشته -شنبه- در یک کنفرانس مطبوعاتی در جریان اجلاس گروه ۲۰ در ژوهانسبورگ گفت: «‌می‌خواهم برای آینده رابطه‌ای آرام ایجاد کنم، اما ما باید چیزهای زیادی را اصلاح کنیم و می‌دانیم که در بسیاری از مسائل، مانند امنیت، مهاجرت و اقتصاد، در موقعیت رضایت‌بخشی نیستیم، بنابراین خواهان نتیجه هستیم.»

رئیس‌جمهور فرانسه بنا بود در حاشیه اجلاس گروه ۲۰ با «عبدالمجید تبون»، همتای الجزایری خود، پس از عفو «بوعلام سنسال»، نویسنده فرانسوی-الجزایری در هفته گذشته، دیدار کند، اما تبون در نهایت به ژوهانسبورگ سفر نکرد.

