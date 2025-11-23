خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

ادامه تنش‌ها در کارائیب؛

خالی شدن حریم هوایی ونزوئلا

خالی شدن حریم هوایی ونزوئلا
کد خبر : 1717861
لینک کوتاه کپی شد.

در پی افزایش تنش‌ها در دریای کارائیب، حریم هوایی ونزوئلا خالی از هواپیما شده است.

به گزارش ایلنا به نقل از نووستی،‌ در پی افزایش تنش‌ها در دریای کارائیب، حریم هوایی ونزوئلا خالی از هواپیما شده است. 

این در حالی است که چندین شرکت هواپیمایی پروازهای خود به این منطقه را لغو کرده‌اند. 

گفتنی است که طی روزهای اخیر شش شرکت هواپیمایی پروارزهای خود را به ونزوئلا لغو کرده‌اند. 

از سوی دیگر، رویترز گزارش داد که چهار مقام آمریکایی ‌گفتند که ایالات متحده آماده است تا در روزهای آینده مرحله جدیدی از عملیات مرتبط با ونزوئلا را آغاز کند.


 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

خرید نهال گردو

درب ضد حریق امیردرب