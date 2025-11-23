خالی شدن حریم هوایی ونزوئلا

به گزارش ایلنا به نقل از نووستی،‌ در پی افزایش تنش‌ها در دریای کارائیب، حریم هوایی ونزوئلا خالی از هواپیما شده است.

این در حالی است که چندین شرکت هواپیمایی پروازهای خود به این منطقه را لغو کرده‌اند.

گفتنی است که طی روزهای اخیر شش شرکت هواپیمایی پروارزهای خود را به ونزوئلا لغو کرده‌اند.

از سوی دیگر، رویترز گزارش داد که چهار مقام آمریکایی ‌گفتند که ایالات متحده آماده است تا در روزهای آینده مرحله جدیدی از عملیات مرتبط با ونزوئلا را آغاز کند.





انتهای پیام/