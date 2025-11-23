اوکراین باید برای پایان جنگ تصمیمات دشواری بگیرد

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، نماینده ویژه آمریکا در امور اوکراین عنوان کرد که کی‌یف برای پایان جنگ باید تصمیمات دشواری بگیرد.

«کیث کلاگ»، نماینده ویژه آمریکا در امور اوکراین گفت که امتناع این کشور از تسلیم بخشی از سرزمین‌های خود و کاهش نیروهای نظامی خود اقدامی خودنمایانه است.

وی افزود: «بحث صرفا بر سر روسیه نیست. به نظر می‌توانیم اوکراین به سمت قبول این توافق سوق دهیم. به نظرم می‌توانیم در ادامه روسیه را نیز به سمت پذیرش این توافق برانیم.»

