وزارت دفاع روسیه خبر داد:

سرنگونی ‌۷۵ پهپاد اوکراینی طی ۲۴ ساعت گذشته

وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که ‌۷۵ پهپاد اوکراینی را در استان‌های جنوب غربی این کشور سرنگون کرده است.

به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که ‌۷۵ پهپاد اوکراینی را در استان‌های جنوب غربی این کشور سرنگون کرده است.

این در حالی است که«‌ولادیمیر پوتین»، رئیس جمهور روسیه، بر لزوم گسترش دامنه عملیات نظامی برای مقابله با نیروهای کی‌یف از جمله مناطقی که در برد موشک‌ها و سلاح‌های غربی هستند که روسیه را هدف قرار می‌دهند، تأکید کرد.

 

