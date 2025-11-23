مرتس:
فرصت واقعی برای پایان دادن به جنگ اوکراین وجود دارد
صدراعظم آلمان، در حاشیه اجلاس گروه ۲۰ در ژوهانسبورگ به خبرنگاران گفت که فرصت واقعی برای پایان دادن به درگیری در اوکراین وجود دارد.
به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، «فریدریش مرتس»، صدراعظم آلمان، در حاشیه اجلاس گروه ۲۰ در ژوهانسبورگ به خبرنگاران گفت که فرصت واقعی برای پایان دادن به درگیری در اوکراین وجود دارد.
وی گفت که دستیابی به هرگونه نتیجه مشترک و رضایتبخش هنوز بسیار دور از دسترس است.
دولت آلمان به نقل از مرتس نوشت: «ما، به عنوان اروپاییها و آلمانیها، آمادهایم تا در این فرآیند [برای حل درگیری در اوکراین] شرکت کنیم.»
وی افزود: «ما در قلب آنچه اتفاق میافتد، قرار داریم. به نظر من، فرصت واقعی برای پایان دادن به این جنگ وجود دارد. اما ما هنوز از هرگونه نتیجه مشترک و خوب بسیار دور هستیم.»