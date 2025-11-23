خبرگزاری کار ایران
روبیو:

پیشنهاد صلح بر اساس نظرات مسکو و کی‌یف تدوین شده است

وزیر ‌خارجه ایالات متحده، ‌اظهار داشت که پیشنهاد صلح در مورد اوکراین توسط دولت ایالات متحده به عنوان چارچوبی برای مذاکره تدوین شده است.

به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، «مارکو روبیو»، وزیر ‌خارجه ایالات متحده، ‌اظهار داشت که پیشنهاد صلح در مورد اوکراین توسط دولت ایالات متحده به عنوان چارچوبی برای مذاکره تدوین شده است.

وی خاطرنشان کرد که این پیشنهاد بر اساس نظرات مسکو و همچنین نظرات قبلی و فعلی کی‌یف است.

‌روبیو ‌گفت: «این پیشنهاد صلح توسط ایالات متحده به عنوان چارچوبی قوی برای مذاکرات جاری تدوین شده است.»

وی افزود که پیشنهاد صلح آمریکا «بر اساس نظرات طرف روسی است، اما همچنین بر اساس نظرات قبلی و فعلی اوکراین است.»

 

انتهای پیام/
