افشای تماس محرمانه نتانیاهو با بن زاید در اوج جنگ غزه

به گزارش ایلنا، روزنامه عبری‌زبان هاآرتص فهرستی کامل از برنامه‌ها و تماس‌های دیپلماتیک بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی در سال ۲۰۲۴ منتشر کرده است. برجسته‌ترین مورد در این فهرست، تماس محرمانه نتانیاهو با محمد بن زاید، رئیس امارات، در ۲۹ اکتبر سال گذشته بود که در اوج جنگ غزه انجام شد.

این اسناد نشان می‌دهد که تماس مزبور در هیچ کانال رسمی اعلام نشده و هم‌زمان با افزایش اتهامات بین‌المللی علیه رژیم صهیونیستی به‌خاطر جنایات جنگی و تحرکات مقدماتی دادگاه کیفری بین‌المللی برای صدور احکام بازداشت علیه نتانیاهو و مقامات ارشد انجام شده است.

هاآرتص می‌گوید این اطلاعات باعث ایجاد پرسش‌هایی درباره نقش امارات در حمایت دیپلماتیک از نتانیاهو می‌شود و اینکه آیا این کشور به‌طور پنهانی یا پشت پرده در مدیریت برنامه‌ها و تصمیم‌گیری‌ها برای «روز بعد از جنگ غزه» نقش داشته است یا نه.

اسناد همچنین از تماس‌های گسترده نتانیاهو با چهره‌های بانفوذ آمریکایی خبر می‌دهند. از جمله لیندسی گراهام، سناتور جمهوری‌خواه، که نتانیاهو سال گذشته هفت بار با او دیدار و نه بار تلفنی گفت‌وگو کرده است. این در حالی است که در همان زمان فشارهایی برای متوقف نکردن کمک‌های نظامی آمریکا به رژیم صهیونیستی یا تأخیر در ارسال تجهیزات نظامی وجود داشت.

این اسناد نشان می‌دهند که مایک جانسون، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا، نقش محوری در هماهنگی‌ها داشته و در تنظیم سخنرانی نتانیاهو در کنگره و تصویب بسته‌های کمک نظامی مشارکت کرده است. همچنین دیدارهای متعددی با تونی بلر، نخست‌وزیر اسبق انگلیس ثبت شده که در چارچوب طرح مدیریت «پسا جنگ غزه» برای ایجاد «شورای صلح بین‌المللی» با حمایت دونالد ترامپ بحث و بررسی شده است.

اسناد منتشر شده نشان می‌دهند که جنگ غزه نه تنها از میدان نبرد، بلکه از طریق شبکه‌ای گسترده از منافع و ارتباطات بین‌المللی مدیریت شده است. در این میان، ائتلاف‌های منطقه‌ای، از جمله تماس نتانیاهو با محمد بن زاید، نقش مهمی در تأمین حمایت سیاسی برای او در حساس‌ترین مراحل جنگ داشته‌اند.

