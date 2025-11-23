خبرگزاری کار ایران
بازداشت ۹۰ نفر در تجمع حامیان فلسطین در لندن
به گزارش ایلنا، منابع محلی اعلام کردند که پلیس ایرلند شمالی در جریان تجمع‌های حامیان گروه «اقدام فلسطین» مداخله‌ای انجام نداد، در حالی‌ که در تظاهرات مشابهی در لندن ده‌ها نفر بازداشت شدند.

روز شنبه ده‌ها فعال با در دست داشتن پلاکاردهایی با مضمون «من با نسل‌کشی مخالفم، از گروه اقدام فلسطین حمایت می‌کنم» در هر دو تجمع حضور داشتند.

پلیس لندن اعلام کرد که دست‌کم ۹۰ نفر بازداشت شده‌اند. این اعتراض‌ها در آستانه چالش حقوقی هفته آینده علیه تصمیم دولت انگلیس برای قرار دادن نام گروه «اقدام فلسطین» در فهرست «سازمان‌های تروریستی» برگزار می‌شود.

«پاتریک کوریگان» مدیر برنامه سازمان عفو بین‌الملل در ایرلند شمالی که در تجمع بلفاست حضور داشت، تصمیم دولت برای تروریستی اعلام کردن گروه «اقدام فلسطین» را «نامعقول» توصیف کرد.

 

 

