به گزارش ایلنا، روزنامه «ساندی تایمز» به‌نقل از یک دیپلمات انگلیسی گزارش داد که طرح آمریکا برای حل‌وفصل جنگ اوکراین «بهترین گزینه موجود» برای کی‌یف در شرایط کنونی است و می‌تواند مبنایی برای توقف درگیری‌ها باشد.

این روزنامه نوشت: «یکی از دیپلمات‌های انگلیسی اعلام کرده است که با توجه به وضعیت فعلی، طرح پیشنهادی آمریکا برای اوکراین شاید بهترین امید قابل اتکا برای کی‌یف باشد».

به‌گزارش ساندی تایمز، این مقام انگلیسی که نامش فاش نشده است، گفت: «طرح کامل نیست، اما نهایی هم نیست. این پیشنهاد می‌تواند مسیر توقف خونریزی را باز کند و به ما اجازه دهد روی بازسازی اوکراین تمرکز کنیم».

این روزنامه همچنین اشاره کرده است که با وجود انتقادهای گسترده در رسانه‌های انگلیسی از بندی در طرح که تعداد نیروهای مسلح اوکراین را به سقف ۶۰۰ هزار نفر محدود می‌کند، تحلیلگران وزارت دفاع انگلیس معتقدند که اوکراین در بلندمدت حتی بدون هیچ توافقی نیز قادر به تأمین هزینه‌های ارتش بزرگ‌تر از ۵۰۰ هزار نفر نخواهد بود.

ساندی تایمز همچنین تصریح کرده است که برخلاف برخی گزارش‌ها، طرح دونالد ترامپ شامل ممنوعیت استفاده اوکراین از تسلیحات دوربرد نیست و تمرکز آن عمدتاً بر ترتیبات آتش‌بس قرار دارد.

