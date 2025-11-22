خبرگزاری کار ایران
المالکی مأمور مذاکرات برای انتخاب رؤسای سه‌گانه شد

روزنامه الشرق الاوسط گزارش داد که ائتلاف چارچوب هماهنگی، نوری المالکی، رئیس ائتلاف دولت قانون، را برای هدایت مذاکرات تعیین رؤسای سه‌گانه عراق مأمور کرده است.

به گزارش ایلنا، در گزارش روزنامه الشرق الاوسط آمده است: نوری المالکی مسئول مدیریت مذاکرات مربوط به تعیین رؤسای سه‌گانه عراق شد و نامزد مورد حمایت او به عنوان گزینه پیشتاز برای تصدی پست نخست‌وزیری معرفی شده است.

منابع آگاه در این گزارش تأکید کردند که این نامزد ملزم به رعایت شروطی است که از سوی بزرگ‌ترین فراکسیون پارلمان تعیین شده است. حمایت گسترده شیعیان، از جمله نخست‌وزیر مستعفی محمد شیاع السودانی، یکی از ویژگی‌های برجسته این گزینه به شمار می‌رود.

همچنین گفته شده که اعلام رسمی نام این نامزد منوط به توافق جریان‌های کرد و سنی بر سر گزینه‌های خود برای ریاست جمهوری و ریاست پارلمان است. به گفته منابع، این نامزد نزد جریان‌های سنی و کرد نیز قابل قبول است و حساسیت خاصی برای واشنگتن یا تهران ایجاد نمی‌کند، که او را به گزینه‌ای توافقی و مورد پذیرش در سطح ملی و منطقه‌ای تبدیل کرده است.

 

