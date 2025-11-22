حماس درباره نقض آتشبس از سوی اسرائیل هشدار داد
جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) امروز -شنبه- با صدور بیانیهای درباره تشدید نقض آتشبس توسط نظامیان اشغالگر اسرائیلی هشدار داد.
در این بیانیه آمده است که تداوم اقدامات ارتش اشغالگر از جمله «جابهجایی مستمر خط زرد به سمت غرب» و به دنبال آن «آوارگی دستهجمعی مردم غزه»، علاوه بر«حملات هوایی و گلولهباران توپخانهای» در مناطق شرقی نوار غزه، نقض آشکار و فاحش توافق آتشبس توسط اشغالگران تروریست است.
حماس تأکید کرد که این نقضهای سیستماتیک آتشبس از سوی صهیونیستها تاکنون به شهادت صدها نفر در نتیجه حملات و کشتارهای پیوسته با بهانههای واهی منجر شده و همچنین تغییراتی در خطوط عقبنشینی ارتش اشغالگر ایجاد کرده که با نقشههای مورد توافق مغایر است.