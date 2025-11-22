روسها کنترل دو شهرک دیگر در اوکراین را نیز به دست گرفتند
وزارت دفاع روسیه از به دست گیری کنترل دو شهرک دیگر توسط نیروهای این کشور خبر داد.
به گزارش ایلنا به نقل از تاس، وزارت دفاع روسیه گزارش داد که نیروهای ارتش این کشور، در جریان عملیاتهای روز گذشته -جمعه- دو شهرک به نام های «زوانووکا» در جمهوری خلق دونتسک و «نوویه زاپروژیا» در زاپروژیا را به دست گرفتند.
بر اساس این بیانیه آزادسازی نوویه زاپروژیا، استقرار کنترل در محل اتصال مناطق زاپروژیا و دنیپروپتروفسک را تکمیل کرد.
در این بیانیه همچنین اعلام شد که پدافندهای هوایی روسیه در جریان رو گذشته، ۱۵۵ پهپاد اوکراینی را منهدم کردند.