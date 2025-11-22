به گزارش ایلنا به نقل از تاس، وزارت دفاع روسیه گزارش داد که نیروهای ارتش این کشور، در جریان عملیات‌های روز گذشته -جمعه- دو شهرک به نام های «زوانووکا» در جمهوری خلق دونتسک و «نوویه زاپروژیا» در زاپروژیا را به دست گرفتند.

بر اساس این بیانیه آزادسازی نوویه زاپروژیا، استقرار کنترل در محل اتصال مناطق زاپروژیا و دنیپروپتروفسک را تکمیل کرد.

در این بیانیه همچنین اعلام شد که پدافندهای هوایی روسیه در جریان رو گذشته، ۱۵۵ پهپاد اوکراینی را منهدم کردند.

