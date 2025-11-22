به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، دولت کانادا امروز -شنبه- اعلام کرد که «مارک کارنی»، نخست وزیر این کشور و «امانوئل ماکرون»، رئیس جمهور فرانسه، در حاشیه نشست گروه ۲۰ در آفریقای جنوبی، در رابطه با کانادا و وضعیت غزه گفت‌وگو کردند.

در بیانیه دولت کانادا اعلام شد: «دو رهبر بر حمایت خود از اوکراین و اینکه هر گونه حل‌و‌فصل باید شامل کی‌یف بوده، و منافع اصلی اوکراین احتارم بگذارد و تضامین امنیتی برای این کشور فراهم کند، تاکید کردند».

در این بیانیه افزوده شد: «کمرانی به همکاری با متحدان برای دست‌یابی به یک صلح پایدار و عادلانه در اوکراین متعهد است».

رهبران کانادا و فرانسه همچنین بر نیاز به ثبات در غزه و شدت گرفتن تلاش‌های بازسازی و مشکلات بشردوستانه جاری تاکید کرندند.

