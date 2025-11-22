رئیس جمهور لهستان:
هرگونه طرح صلح اوکراین باید مورد پذیرش کییف باشد
رئیس جمهور لهستان گفت که هرگونه پیشنهاد صلح برای نزاع اوکراین باید مورد پذیرش کییف باشد.
به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، «کارول ناوروتسکی»، رئیس جمهور لهستان، گفت که هرگونه طرح صلح برای اوکراین باید در کییف پذیرفته شود.
ناوروتسکی روزگذشته -جمعه- در برنامه ایکس با اشاره به «ولادیمیر پوتین»، رئیس جمهور روسیه، گفت: «این اوکراین بود که قربانی تجاوز جنایتکارانه پوتین شد و این اوکراینیها هستند که با حمایت ایالات متحده و کشورهای اتحادیه اروپا باید صدای تعیینکنندهای در مذاکرات صلح داشته باشند».
این اظهارات ناوروتسکی پس از آن بیان شد که ایالات متحده به «ولودیمیر زلنسکی»، رئیس جمهور اوکراین، علامت داد که اوکراین باید چارچوب پیشنهادی آمریکا برای پایان دادن به درگیری خود با روسیه بپذیرد.
طرح ۲۸ مادهای واشنگتن از اوکراین میخواهد که خاک خود را واگذار کند، محدودیتهایی را برای ارتش خود بپذیرد و از تمایل خود برای پیوستن به ناتو دست بکشد.