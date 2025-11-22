خبرگزاری کار ایران
مصر، خواستار تشکیل سریع یک نیروی بین‌المللی برای ایجاد ثبات در غزه شد

وزیر امور خارجه و مهاجرت مصر، خواستار تشکیل سریع یک نیروی بین‌المللی برای ایجاد ثبات در غزه شد تا مسئولیت‌ها و وظایف خود را بر عهده بگیرد.

به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، «بدر عبدالعاطی»، وزیر امور خارجه و مهاجرت مصر، خواستار تشکیل سریع یک نیروی بین‌المللی برای ایجاد ثبات در غزه شد تا مسئولیت‌ها و وظایف خود را بر عهده بگیرد.

طبق بیانیه وزارت  خارجه مصر، این موضوع در جریان دیدار عبدالعاطی روز شنبه با «جاناتان پاول»، مشاور امنیت ملی بریتانیا، در حاشیه اجلاس گروه ۲۰ در ژوهانسبورگ، آفریقای جنوبی مطرح شد.

در این دیدار، وزیر عبدالعاطی بر اهمیت اجرای کامل توافق شرم‌الشیخ، آغاز زودهنگام تلاش‌های بهبودی و بازسازی و تضمین تحویل کمک‌های بشردوستانه به نوار غزه تأکید کرد. وی بر لزوم تلاش‌های هماهنگ بین‌المللی برای تضمین اجرای قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل در مورد غزه تأکید کرد.

