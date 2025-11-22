خبرگزاری کار ایران
نشست گروه ۲۰ در ژوهانسبورگ آغاز شد

نشست گروه بیست در پایتخت آفریقای جنبوی آغاز شد.

به گزارش ایلنا به نقل از تاس، نشست گروه بیست در ژوهانسبورگ، پایتخت آفریقای جنوبی، به ریاست «سیریل رامافوسا» رئیس جمهور این کشور برگزار شد.

همه کشورهای عضو گروه ۲۰ به جز ایالات متحده که این اجلاس را تحریم کرده است، در این اجلاس شرکت می‌کنند.

این اجلاس دو روزه شامل سه جلسه خواهد بود که همگی پشت درهای بسته برگزار می‌شوند. اسنادی که قرار است در این اجلاس تصویب شوند، بر اساس اصول اساسی ریاست آفریقای جنوبی بر گروه ۲۰ یعنی همبستگی، برابری و پایداری هستند.

 

 

