به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، رئیس نیروی پاسدار صلح سازمان ملل در لبنان (یونیفل) به مناسبت هشتاد و دومین سالروز استقلال لبنان گفت که استقرار مجدد ارتش لبنان در جنوب برای ثبات کشور ضروری است.

وی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «در هشتاد و دومین سالروز استقلال لبنان، یونیفل همچنان به حمایت از ارتش لبنان، شریک نزدیکمان در تقویت ثبات در جنوب پایبند است. استقرار دوباره و کامل ارتش در جنوب لبنان برای توسعه اقتدار دولت امری ضروری است.»

وی افزود: «احترام کامل به حاکمیت، یکپارچگی و تمامیت ارضی لبنان امری محوری برای پیشبرد اجرای قطعنامه ۱۷۰۱ و فراهم کردن شرایط برای تحقق ثبات پایدار است.»

