بولسونارو بازداشت شد
پلیس فدرال برزیل رئیس جمهور اسبق این کشور را در خانهاش بازداشت کرد.
به گزادرش ایلنا به نقل از سی ان ان، پلیس فدرال برزیل در بیانیهای اعلام کرد که امروز -شنبه- «ژائیر بولسونارو»، رئیس جمهور سابق این کشور را بازداشت کرده است.
پلیس فدرال اعلام کرد که حکم بازداشت پیشگیرانه صادر شده توسط دیوان عالی فدرال را اجرا کرده است.
بر اساس گزارش، حدود ساعت ۶ صبح، ماشینهای پلیس بدون پلاک به محل اقامت رئیس جمهور سابق، واقع در یک مجتمع مسکونی در «ژاردیم بوتانیکو»، رسیدند و سپس بولسونارو به مقر پلیس فدرال منتقل کردند.