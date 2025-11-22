خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

افزایش تدابیر امنیتی نیکولاس مادورو

افزایش تدابیر امنیتی نیکولاس مادورو
کد خبر : 1717502
لینک کوتاه کپی شد.

رسانه‌ها گزارش دادند که در بحبوحه فعالیت‌های نظامی ایالات متحده، رئیس جمهور ونزوئلا امنیت شخصی خود را تقویت می‌کند.

به گزارش ایلنا به نقل از تاس، روزنامه فایننشال تایمز به نقل از منابع خود گزارش داد که «نیکولاس مادورو»، رئیس جمهور ونزوئلا، در بحبوحه افزایش حضور نظامی آمریکا در دریای کارائیب، اقدامات امنیتی شخصی خود را تشدید کرده است.

به گفته آنها، حضورهای عمومی مادورو در هفته‌های اخیر با برنامه‌ای محدود و اعلام نشده برگزار شده است. مقامات ارشد و رهبران نظامی که پیش از این همیشه رئیس جمهور را همراهی می‌کردند، اکنون برای جلوگیری از تهدید جمعی علیه مقامات دولتی غایب هستند.

به گفته این منابع، تیم امنیتی شخصی مادورو به طور فزاینده‌ای به متخصصان کوبایی متکی است، زیرا دولت نگران کاهش وفاداری در میان نیروهای امنیتی ونزوئلا در بحبوحه بحران اقتصادی و تورم بالای این کشور است.

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

خرید نهال گردو

درب ضد حریق امیردرب