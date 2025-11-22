افزایش تدابیر امنیتی نیکولاس مادورو
رسانهها گزارش دادند که در بحبوحه فعالیتهای نظامی ایالات متحده، رئیس جمهور ونزوئلا امنیت شخصی خود را تقویت میکند.
به گزارش ایلنا به نقل از تاس، روزنامه فایننشال تایمز به نقل از منابع خود گزارش داد که «نیکولاس مادورو»، رئیس جمهور ونزوئلا، در بحبوحه افزایش حضور نظامی آمریکا در دریای کارائیب، اقدامات امنیتی شخصی خود را تشدید کرده است.
به گفته آنها، حضورهای عمومی مادورو در هفتههای اخیر با برنامهای محدود و اعلام نشده برگزار شده است. مقامات ارشد و رهبران نظامی که پیش از این همیشه رئیس جمهور را همراهی میکردند، اکنون برای جلوگیری از تهدید جمعی علیه مقامات دولتی غایب هستند.
به گفته این منابع، تیم امنیتی شخصی مادورو به طور فزایندهای به متخصصان کوبایی متکی است، زیرا دولت نگران کاهش وفاداری در میان نیروهای امنیتی ونزوئلا در بحبوحه بحران اقتصادی و تورم بالای این کشور است.