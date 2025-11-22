به گزارش ایلنا، روزنامه تلگراف در گزارشی نوشت: تیم جنگ الکترونیک اوکراین با ایجاد اختلال در سیگنال‌های ماهواره‌ای موشک‌های روسیه، این سیگنال‌ها را با آهنگی جایگزین می‌کند که تبلیغات روسیه را تقلید و به سخره می‌گیرد.

گروه «نایت واچ»، مسئول این تکنیک، مدعی است که طی دو هفته گذشته ۱۹ فروند موشک «کینژال»- که ولادیمیر پوتین آن را «شکست‌ناپذیر» خوانده بود- را ساقط کرده است.

این تیم به وب‌سایت« ۴۰۴ مدیا» گفته است که با استفاده از آهنگ و دستور تغییر مسیر، موشک‌های «نسل بعدی» با وزن ۴۸۰ کیلوگرم و قیمت حدود ۷.۷ میلیون پوند هر کدام را هدف قرار می‌دهند.

موشک‌های کینژال و دیگر مهمات هدایت‌شونده، برای شناسایی اهداف خود به سیستم ناوبری روسی گلوناس (مشابه GPS) وابسته هستند.

«نایت واچ» سیستم اختلال «لیما» را توسعه داده که سیگنال‌های ناوبری ماهواره‌ای موشک‌ها را با آهنگ اوکراینی «ابانا باندرا» جایگزین می‌کند. این آهنگ با هدف تمسخر تبلیغات روسی انتخاب شده که همه اوکراینی‌ها را طرفدار رهبر ملی‌گرای اوکراین، استپان باندرا، معرفی می‌کند.

وقتی آهنگ پخش می‌شود، سیستم لیما سیگنال‌های ناوبری جعلی به موشک‌ها می‌دهد، و موشک فکر می‌کند بر فراز لیما در پرو پرواز می‌کند و مسیر خود را تغییر می‌دهد.

اما با سرعت بیش از ۴۰۰۰ مایل در ساعت، تغییر ناگهانی مسیر باعث بی‌ثباتی موشک می‌شود.

تیم «نایت واچ» می‌گوید که پس از کشف اینکه موشک‌های کینژال از آنتن‌های CRPA قدیمی استفاده می‌کنند، سیستم را توسعه دادند. این فناوری قدیمی برای مقاومت و اختلال طراحی شده بود، اما ساختار موشک توان تحمل تغییر مسیر سریع را نداشت و موشک به طور خودکار شکسته شد.

آن‌ها به مجله فوربس گفتند که در موردی دیگر، موشکی را در فاصله ۲۰۰ کیلومتری از فرودگاهی که هدف حمله بود، منحرف کردند. به گفته این منابع، روسیه تلاش کرده بود تعداد گیرنده‌های موشک‌ها را افزایش دهد تا آسیب‌پذیری آن‌ها کاهش یابد، اما این مانع ساقط کردن موشک‌ها نشد.

پوتین، موشک کینژال که برد آن تا ۲۰۰۰ کیلومتر است را «شکست‌ناپذیر» و «سلاح ایده‌آل» خوانده است و حتی جو بایدن، رئیس‌جمهور سابق آمریکا، در سال ۲۰۲۲ گفت که «تقریبا متوقف کردن آن غیرممکن است.»

با وجود محدودیت تجهیزات، اوکراین تاکنون با استفاده از سامانه‌های موشکی پاتریوت آمریکا موفق به ساقط کردن چندین موشک و هواپیمای روسی شده است.

