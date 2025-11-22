پوتین:
طرح صلح ترامپ میتواند مبنایی برای صلح در اوکراین باشد
رئیسجمهور روسیه روز گذشته -جمعه- گفت طرح جدید صلح رئیسجمهور آمریکا میتواند مبنایی برای حلوفصل نهایی بحران در اوکراین باشد.
پیشتر، فایننشال تایمز طرح صلح 28 مادهای آمریکا برای اوکراین را منتشر کرد که شامل کاهش کمکهای نیروی ارتش آمریکا، به رسمیت شناختن کلیسای ارتودکس اوکراین، پذیرفتن زبان رسمی دولتی روسی در اوکراین، کاهش نیروهای مسلح اوکراین، ممنوعیت نیروهای خارجی و تسلیحات دور برد در خاک اوکراین میشود.
پوتین طی جلسهای با اعضای دائم شورای امنیت روسیه افزود: «بر این باورم که نقشه ترامپ میتواند اساس مذاکرات صلح نهایی باشد.»