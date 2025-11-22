اعلام حمایت مجارستان از طرح صلح آمریکا برای اوکراین

به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، «یانوش بوکا»، وزیر امور اروپایی مجارستان، تأیید کرد که طرح صلح آمریکا برای اوکراین معتبر است و «تنها جایگزین جدی در حال حاضر روی میز مذاکره» است.

طبق گزارشی در واشنگتن پست، مجارستان در مقایسه با اکثر کشورهای اروپایی، موضع منحصر به فردی اتخاذ کرده است، زیرا برخلاف ملاحظاتی که سایر پایتخت‌های اروپایی ابراز کرده‌اند، حمایت کامل خود را از ابتکار عمل آمریکا ابراز کرده است.

بوکا در مصاحبه‌ای با این روزنامه گفت: «ما قویاً از این پیشنهاد حمایت می‌کنیم و آن را واقع‌بینانه‌ترین فرصت برای پایان دادن به جنگ می‌دانیم.»

انتهای پیام/