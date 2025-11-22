خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

پسکوف:

سطح تماس‌ها بین مسکو و واشنگتن در دست بررسی است

سطح تماس‌ها بین مسکو و واشنگتن در دست بررسی است
کد خبر : 1717268
لینک کوتاه کپی شد.

سخنگوی کرملین تأیید کرد که سطح تماس‌ها بین مسکو و واشنگتن در مورد طرح آمریکا برای حل و فصل بحران اوکراین هنوز در دست بررسی است.

به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، «دیمیتری پسکوف»، سخنگوی کرملین، تأیید کرد که سطح تماس‌ها بین مسکو و واشنگتن در مورد طرح آمریکا برای حل و فصل بحران اوکراین هنوز در دست بررسی است.

‌پسکوف توضیح داد که تمام جزئیات مربوط به سطح تماس‌ها و لزوم برگزاری گفتگوی مستقیم ریاست جمهوری «هنوز در حال بررسی و تعیین است».

وی جزئیات بیشتری در مورد جدول زمانی یا سطح احتمالی این تماس‌ها فاش نکرد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

خرید نهال گردو

درب ضد حریق امیردرب