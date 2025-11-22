به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، «دیمیتری پسکوف»، سخنگوی کرملین، تأیید کرد که سطح تماس‌ها بین مسکو و واشنگتن در مورد طرح آمریکا برای حل و فصل بحران اوکراین هنوز در دست بررسی است.

‌پسکوف توضیح داد که تمام جزئیات مربوط به سطح تماس‌ها و لزوم برگزاری گفتگوی مستقیم ریاست جمهوری «هنوز در حال بررسی و تعیین است».

وی جزئیات بیشتری در مورد جدول زمانی یا سطح احتمالی این تماس‌ها فاش نکرد.

انتهای پیام/