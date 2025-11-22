به گزارش ایلنا، کانال ۱۳ تلویزیون رژیم صهیونیستی اعلام کرد که بر اساس آخرین برآوردهای تل‌آویو، ایران بخش عمده‌ای از ذخایر موشکی خود را بازسازی کرده و به تدریج به سطح پیش از جنگ اخیر نزدیک می‌شود.

این گزارش افزود که طی شش ماه گذشته، ایران با تمرکز بر تولید موشک‌های بالستیک، پیشرفت قابل توجهی داشته و انتظار می‌رود در ماه‌های آتی بیش از دو هزار موشک با توان هدف‌گیری دقیق در منطقه در اختیار داشته باشد.

این منبع با اعلام اینکه که اسرائیل روند بازسازی و تولید موشکی ایران را با دقت رصد می‌کند، افزود بخش اعظم موشک‌های ایران که در تونل‌ها ذخیره شده بودند، در جریان جنگ آسیب ندیدند و اکنون دوباره تجهیز شده‌اند.

کارشناسان معتقدند ایران از تجربه جنگ اخیر درس گرفته و بر استقرار زیرزمینی و کاهش وابستگی به دقت تک‌تیر موشک‌ها تمرکز بیشتری کرده است.

انتهای پیام/