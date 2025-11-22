منابع عبری: ایران بخش عمدهای از ذخایر موشکی خود را بازسازی کرده است
منابع عبری میگویند ایران بخش عمدهای از موشکهای ذخیرهشده خود را بازسازی کرده و به سطح پیش از جنگ اخیر نزدیک شده است. کارشناسان تأکید میکنند تهران با تمرکز بر استقرار زیرزمینی و کاهش تمرکز بر دقت نقطهای موشکها، درسهای جنگ اخیر را در توان دفاعی خود اعمال کرده است.
به گزارش ایلنا، کانال ۱۳ تلویزیون رژیم صهیونیستی اعلام کرد که بر اساس آخرین برآوردهای تلآویو، ایران بخش عمدهای از ذخایر موشکی خود را بازسازی کرده و به تدریج به سطح پیش از جنگ اخیر نزدیک میشود.
این گزارش افزود که طی شش ماه گذشته، ایران با تمرکز بر تولید موشکهای بالستیک، پیشرفت قابل توجهی داشته و انتظار میرود در ماههای آتی بیش از دو هزار موشک با توان هدفگیری دقیق در منطقه در اختیار داشته باشد.
این منبع با اعلام اینکه که اسرائیل روند بازسازی و تولید موشکی ایران را با دقت رصد میکند، افزود بخش اعظم موشکهای ایران که در تونلها ذخیره شده بودند، در جریان جنگ آسیب ندیدند و اکنون دوباره تجهیز شدهاند.
کارشناسان معتقدند ایران از تجربه جنگ اخیر درس گرفته و بر استقرار زیرزمینی و کاهش وابستگی به دقت تکتیر موشکها تمرکز بیشتری کرده است.