گزارش ادعایی رویترز درباره نقشآفرینی ریاض در مذاکرات احتمالی تهران- واشنگتن
خبرگزاری رویترز در گزارشی ادعا کرد که همزمان با تدارک سفر ولیعهد عربستان سعودی به آمریکا، پیامهایی میان تهران و ریاض درباره تحولات منطقه و احتمال ازسرگیری مسیر گفتوگو میان ایران و آمریکا رد و بدل شده است.
به گزارش ایلنا، خبرگزاری رویترز بهنقل از چند منبع منطقهای نوشت که دکتر مسعود پزشکیان، رئیسجمهور کشورمان در پیامی به محمد بنسلمان، ولیعهد عربستان از آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای تقویت مسیرهای دیپلماتیک در منطقه سخن گفته و بر ضرورت گفتوگو برای حلوفصل مسائل مورد اختلاف تأکید کرده است.
رویترز افزود در پیام رئیسجمهور ایران تأکید شده که تهران بهدنبال تنشآفرینی نیست و همکاری با کشورهای همسایه را راهکار ایجاد ثبات در منطقه میداند. منابع مورد استناد رویترز همچنین ادعا کردهاند که تهران بر حلوفصل موضوعات از جمله پرونده هستهای در چارچوب حقوق ملت ایران و با دریافت تضمینهای معتبر تأکید کرده است.
سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به انتشار این گزارش، تبادل پیام میان تهران و ریاض را «موضوعی دوجانبه» توصیف کرد و از بیان جزئیات بیشتر خودداری نمود. تاکنون دولت عربستان واکنشی رسمی به این ادعاها نشان نداده است.
ادعای نقشآفرینی عربستان در مسیر گفتوگو با آمریکا
رویترز بهنقل از یک منبع در کشورهای عربی حوزه خلیجفارس مدعی شد که عربستان در رایزنیهای خود با واشنگتن خواهان جلوگیری از افزایش تنش و حمایت از ابتکارهای سیاسی شده است. بهگفته این منبع، ولیعهد عربستان در گفتوگو با دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، از آمادگی خود برای حمایت از مسیرهای دیپلماتیک میان تهران و واشنگتن سخن گفته است.
این ادعاها در حالی مطرح میشود که روابط تهران و ریاض پس از توافق سال ۲۰۲۳ با میانجیگری چین وارد مرحله جدیدی از ثبات شده و دو کشور کانالهای ارتباطی فعالی را برای مدیریت مسائل منطقهای گشودهاند.
تأکید تهران بر حقوق هستهای و لغو تحریمها
در ادامه گزارش ادعایی رویترز آمده است که جمهوری اسلامی ایران ضمن تأکید بر صلحآمیز بودن برنامه هستهای، رفع تحریمهای یکجانبه و فشارهای اقتصادی را شرط هرگونه گفتوگوی جدید دانسته است.
این گزارش همچنین ادعا میکند که نگرانی از اقدامات اسرائیل و فشارهای اقتصادی، برخی مقامات سابق ایرانی را به این نتیجه رسانده که مسیرهای دیپلماتیک باید تقویت شود؛ موضوعی که هیچ مقام رسمی ایرانی آن را تأیید نکرده است.
بهرغم ادعاهای رسانههای غربی درباره پیامهای دیپلماتیک میان تهران و ریاض، مواضع رسمی جمهوری اسلامی ایران در خصوص روندهای سیاسی منطقه تغییر نکرده و همچنان بر گفتوگو، احترام متقابل، لغو تحریمها و حفظ حقوق ملت ایران استوار است.