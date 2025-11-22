در میانه رزمایشهای کارائیب؛ واشنگتن پرواز در آسمان ونزوئلا را «پرخطر» اعلام کرد
همزمان با رزمایشهای «نیزه جنوبی» در حوزه کارائیب، اداره هوانوردی فدرال آمریکا از وجود تهدیدهای نامشخص در حریم هوایی ونزوئلا خبر داد و نسبت به خطراتی که تمامی ارتفاعات و حتی هواپیماهای مستقر روی زمین را تهدید میکند، هشدار داد.
اداره هوانوردی فدرال آمریکا تمامی خلبانان را از پرواز بر فراز ونزوئلا یا ورود به حریم هوایی این کشور برحذر داشت و تأکید کرد که بهدلیل وخامت اوضاع امنیتی و افزایش تحرکات نظامی، خلبانان باید نهایت احتیاط را در این منطقه بهکار گیرند.
این اداره در بیانیه خود اعلام کرد که تهدیدهای نامشخص موجود «ممکن است برای هواپیماها در تمامی ارتفاعها خطرآفرین باشد»؛ خطری که پروازهای عبوری، پروازهای ورودی و خروجی از فرودگاههای ونزوئلا و حتی هواپیماهای مستقر روی زمین را نیز شامل میشود.
در همین حال، نیروهای آمریکایی تحت فرماندهی «سنتکام جنوبی» از چند هفته پیش در چارچوب عملیات «نیزه جنوبی» رزمایشهای گستردهای را آغاز کردهاند؛ رزمایشهایی که بهدنبال دستور دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، برای آمادگی در برابر هرگونه اقدام نظامی احتمالی علیه ونزوئلا انجام میشود.