به گزارش ایلنا به نقل از راشا تودی، «زهران ممدانی» شهردار منتخب نیویورک، در دیداری با «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهوری آمریکا در کاخ سفید، تأکید کرد که دولت اسرائیل در غزه دست به نسل‌کشی زده است.

ممدانی تأکید کرد که «پول مالیات‌دهندگان آمریکایی برای تأمین مالی این جنایات اسرائیل استفاده می‌شود».

وی در کنفرانس خبری مشترکی که پس از این دیدار برگزار شد، گفت که با ترامپ نگرانی «تعداد زیادی از ساکنان نیویورک در خصوص استفاده از پول‌شان برای نقض حقوق بشر در غزه» را مطرح کرده است و افزود: «می‌خواهم این پول صرف تضمین کرامت شهروندان آمریکایی شود، نه برای حمایت از جنگ‌هایی که هیچ‌گاه پایان نمی‌یابند».

ممدانی در پاسخ به پرسشی درباره موضعش نسبت به «بنیامین نتانیاهو« نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی، اظهارات پیشین خود که وعده داده بود نتانیاهو به محض ورود به نیویورک بازداشت خواهد شد را رد نکرد، اما ترامپ به صراحت گفت که «ما درباره وعده بازداشت نتانیاهو بحث نکردیم».

ممدانی تأکید کرد: «نسل‌کشی که توسط دولت اسرائیل در غزه انجام می‌شود، غیرقابل سکوت است» و افزود که «تا زمانی که آمریکا از طریق حمایت مالی و نظامی، این اقدامات را تأمین کند، شریک این جنایات خواهد بود».

با وجود اختلافات عمیق گذشته میان دو طرف و در حالی که ترامپ پیش‌تر ممدانی را «چپ افراطی دیوانه» و «یهودستیز» توصیف کرده بود، این دیدار دوستانه به نظر می‌رسید و هر دو طرف بر مسائل محلی مانند افزایش هزینه زندگی و امنیت در نیویورک تمرکز کردند.

ترامپ در این دیدار گفت: «چیزی مشترک داریم: می‌خواهیم شهر عزیزمان شکوفا شود»

ممدانی قرار است سوگند شهرداری نیویورک را در اول ژانویه ۲۰۲۶ ادا کند. وی به واسطه حمایت صریحش از مردم فلسطین و رهبری راهپیمایی‌های ضد جنگ در غزه، به ویژه اعتراضات دانشگاه کلمبیا در بهار ۲۰۲۵، در صحنه سیاسی مطرح شده است.

تحلیلگران می‌گویند موضع ممدانی بازتاب‌دهنده تغییر رویکرد رو به افزایش در افکار عمومی آمریکا، به ویژه در میان نسل جوان و یهودیان پیشرو، است که حمایت بی‌چون و چرای خود از اسرائیل را در پی تشدید بحران انسانی در غزه مورد بازنگری قرار می‌دهند.

