به گزارش ایلنا، «میخائیل اولیانوف» نماینده دائم روسیه در سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین اعلام کرد که پیامدهای احتمالی تصویب قطعنامه ضدایرانی در نشست ماه نوامبر شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، به‌زودی خود را نشان خواهد داد.

اولیانوف در گفت‌وگو با ریانووستی افزود که تهران پیشاپیش با ارسال نامه‌ای به، «رافائل گروسی» مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، پایان‌یافتن «توافق‌قاهره» مورخ نهم سپتامبر ۲۰۲۵ درباره ترتیبات دسترسی بازرسان به تأسیسات هسته‌ای را اعلام کرده است.

وی تأکید کرد که شرایط موجود عملاً به «بن‌بست کامل» رسیده و مسئولیت آن برعهده سه کشور اروپایی شامل انگلیس، فرانسه و آلمان، و همچنین آمریکا است.

نماینده روسیه افزود که این کشورها مدام ادعا می‌کنند «دیپلماسی به پایان نرسیده»، اما واقعیت نشان می‌دهد که «به‌واسطه تلاش‌های غرب، دیپلماسی از کار افتاده است» و تصویب چنین قطعنامه‌هایی زمانی رخ می‌دهد که دیپلماسی در عمل کارایی ندارد.

نماینده روسیه در پاسخ به این پرسش که آیا مسکو ابتکار جدیدی در این زمینه ارائه خواهد کرد، گفت: «پیش از هر اقدامی باید مشخص شود وضعیت دقیق در کجاست؛ به بن‌بست رسیده‌ایم، یا بهتر بگویم ما را به بن‌بست رسانده‌اند. اکنون باید ارزیابی کنیم و سپس درباره مسیر بعدی تصمیم بگیریم».

