به گزارش ایلنا به نقل از سی‌ان‌ان، «ولودیمیر زلنسکی» رئیس‌جمهوری اوکراین، اعلام کرد که پس از گفت‌وگویی نزدیک به یک‌ساعته با «جی‌دی ونس» معاون رئیس‌جمهوری آمریکا و «دن دریسکول» وزیر ارتش این کشور، دو طرف بر حفظ «ارتباط دائمی» توافق کرده‌اند.

زلنسکی در پیامی که در شبکه اجتماعی «ایکس» منتشر کرد، نوشت که دو طرف در این تماس تلفنی درباره بخش‌های مختلف طرح صلح پیشنهادی ایالات متحده گفت‌وگو کرده‌اند.

وی افزود: «در تلاشیم مسیر پیشِ رو آبرومندانه و واقعاً مؤثر باشد تا صلحی پایدار حاصل شود».

زلنسکی تأکید کرد که اوکراین «هر پیشنهاد واقع‌بینانه‌ای را با نگاه مثبت بررسی می‌کند».

رئیس‌جمهوری اوکراین همچنین از «توجه و آمادگی آمریکا برای همکاری» تقدیر کرد و گفت که کی‌یف به «تمایل دونالد ترامپ برای پایان دادن به خونریزی» احترام می‌گذارد.

