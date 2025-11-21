خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

گفت‌وگوی تلفنی زلنسکی و ونس درباره طرح پیشنهادی آمریکا

گفت‌وگوی تلفنی زلنسکی و ونس درباره طرح پیشنهادی آمریکا
کد خبر : 1717232
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس‌جمهوری اوکراین، اعلام کرد که پس از گفت‌وگویی نزدیک به یک‌ساعته با معاون رئیس‌جمهوری آمریکا و وزیر ارتش این کشور، دو طرف بر حفظ «ارتباط دائمی» توافق کرده‌اند.

به گزارش ایلنا به نقل از سی‌ان‌ان، «ولودیمیر زلنسکی» رئیس‌جمهوری اوکراین، اعلام کرد که پس از گفت‌وگویی نزدیک به یک‌ساعته با «جی‌دی ونس» معاون رئیس‌جمهوری آمریکا و «دن دریسکول» وزیر ارتش این کشور، دو طرف بر حفظ «ارتباط دائمی» توافق کرده‌اند.

زلنسکی در پیامی که در شبکه اجتماعی «ایکس» منتشر کرد، نوشت که دو طرف در این تماس تلفنی درباره بخش‌های مختلف طرح صلح پیشنهادی ایالات متحده گفت‌وگو کرده‌اند.

وی افزود: «در تلاشیم مسیر پیشِ رو آبرومندانه و واقعاً مؤثر باشد تا صلحی پایدار حاصل شود».

زلنسکی تأکید کرد که اوکراین «هر پیشنهاد واقع‌بینانه‌ای را با نگاه مثبت بررسی می‌کند».

رئیس‌جمهوری اوکراین همچنین از «توجه و آمادگی آمریکا برای همکاری» تقدیر کرد و گفت که کی‌یف به «تمایل دونالد ترامپ برای پایان دادن به خونریزی» احترام می‌گذارد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

خرید نهال گردو

درب ضد حریق امیردرب