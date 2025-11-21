به گزارش ایلنا، «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهوری آمریکا امروز -جمعه- با تکرار برخی ادعاهای بی‌اساس که در محافل داخلی این کشور نیز تکذیب شده است، گفت که ایالات متحده در ماه ژوئن با انجام چندین حمله هوایی، ایران را از «توانمندی هسته‌ای» خود محروم کرده و زمینه را برای «تحولی اساسی» در منطقه فراهم آورده است.

ترامپ که با شبکه «فاکس‌نیوز» گفت‌وگو می‌کرد، افزود: «در خاورمیانه هرگز دوره‌ای مشابه امروز وجود نداشته است. اکنون در خاورمیانه صلح برقرار است».

وی در ادامه ادعاهای بی‌اساس خود گفت: «ایران که به‌شدت تضعیف شده و توان هسته‌ای آن از بین رفته، خواهان دستیابی به توافق است و احتمالاً با این کشور به توافق خواهیم رسید. برای نخستین‌بار شاهد صلح واقعی در خاورمیانه هستیم».

