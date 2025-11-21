خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

یاوه‌سرایی‌های تکراری ترامپ علیه ایران

یاوه‌سرایی‌های تکراری ترامپ علیه ایران
کد خبر : 1717200
لینک کوتاه کپی شد.

ئیس‌جمهوری آمریکا امروز -جمعه- با تکرار برخی ادعاهای بی‌اساس که در محافل داخلی این کشور نیز تکذیب شده است، گفت که ایالات متحده در ماه ژوئن با انجام چندین حمله هوایی، ایران را از «توانمندی هسته‌ای» خود محروم کرده و زمینه را برای «تحولی اساسی» در منطقه فراهم آورده است.

به گزارش ایلنا، «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهوری آمریکا امروز -جمعه- با تکرار برخی ادعاهای بی‌اساس که در محافل داخلی این کشور نیز تکذیب شده است، گفت که ایالات متحده در ماه ژوئن با انجام چندین حمله هوایی، ایران را از «توانمندی هسته‌ای» خود محروم کرده و زمینه را برای «تحولی اساسی» در منطقه فراهم آورده است.

ترامپ که با شبکه «فاکس‌نیوز» گفت‌وگو می‌کرد، افزود: «در خاورمیانه هرگز دوره‌ای مشابه امروز وجود نداشته است. اکنون در خاورمیانه صلح برقرار است».

وی در ادامه ادعاهای بی‌اساس خود گفت: «ایران که به‌شدت تضعیف شده و توان هسته‌ای آن از بین رفته، خواهان دستیابی به توافق است و احتمالاً با این کشور به توافق خواهیم رسید. برای نخستین‌بار شاهد صلح واقعی در خاورمیانه هستیم».

 

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

خرید نهال گردو

درب ضد حریق امیردرب