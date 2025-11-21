به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، «دلسی رودریگز»، معاون رئیس‌جمهور ونزوئلا، اظهار داشت که واشنگتن قصد دارد کشورش را به «ایالت پنجاه و یکم» ایالات متحده تبدیل کند.

رودریگز اظهار داشت که آن‌ها بسیج نظامی واشنگتن را «تهدید» می‌دانند.

وی افزود: «ما یک جمهوری مستقل باقی خواهیم ماند. ما هرگز ایالت کشور دیگری نخواهیم شد. مردم ما هرگز تسلیم دستورات مشتی خائن و اراذل و اوباش بدون وطن و همچنین دستورات زنی (اشاره به ماریا کورینا ماچادو، رهبر مخالفان) که قول داده بود کشور را به ایالت پنجاه و یکم تبدیل کند، نخواهند شد.»

