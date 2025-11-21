خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

معاون مادورو:

آمریکا می‌خواهد ونزوئلا را به ایالت ۵۱ام خود بدل کند

آمریکا می‌خواهد ونزوئلا را به ایالت ۵۱ام خود بدل کند
کد خبر : 1717100
لینک کوتاه کپی شد.

معاون رئیس‌جمهور ونزوئلا، اظهار داشت که واشنگتن قصد دارد کشورش را به «ایالت پنجاه و یکم» ایالات متحده تبدیل کند.

به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، «دلسی رودریگز»، معاون رئیس‌جمهور ونزوئلا، اظهار داشت که واشنگتن قصد دارد کشورش را به «ایالت پنجاه و یکم» ایالات متحده تبدیل کند.

رودریگز اظهار داشت که آن‌ها بسیج نظامی واشنگتن را «تهدید» می‌دانند.

وی افزود: «ما یک جمهوری مستقل باقی خواهیم ماند. ما هرگز ایالت کشور دیگری نخواهیم شد. مردم ما هرگز تسلیم دستورات مشتی خائن و اراذل و اوباش بدون وطن و همچنین دستورات زنی (اشاره به ماریا کورینا ماچادو، رهبر مخالفان) که قول داده بود کشور را به ایالت پنجاه و یکم تبدیل کند، نخواهند شد.»

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

خرید نهال گردو

درب ضد حریق امیردرب