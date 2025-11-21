اوربان:
پیوستن اوکراین به اتحادیه اروپا در وضعیت فعلی غیرممکن است
نخستوزیر مجارستان، اظهار داشت که وضعیت داخلی اوکراین، پیوستن آن به اتحادیه اروپا را در آیندهای قابل پیشبینی غیرممکن میکند.
به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، «ویکتور اوربان»، نخستوزیر مجارستان، اظهار داشت که وضعیت داخلی اوکراین، پیوستن آن به اتحادیه اروپا را در آیندهای قابل پیشبینی غیرممکن میکند.
اوربان در مصاحبهای با رادیوی محلی کوسوت اظهار داشت: «کاملاً واضح است که اوکراین از نظر عملکرد داخلی و اثربخشی نهادی، در موقعیتی نیست و در آینده نزدیک نیز نخواهد بود که بتوان آن را کاندیدای عضویت در اتحادیه اروپا دانست.»
وی افزود که پیوستن اوکراین به اتحادیه اروپا به دلایل ژئوپلیتیکی نیز بعید است و توضیح داد: «اگر اوکراین امروز عضو اتحادیه اروپا بود، کل اتحادیه با روسیه در جنگ بود.»