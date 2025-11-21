خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

اوربان:

پیوستن اوکراین به اتحادیه اروپا در وضعیت فعلی غیرممکن است

پیوستن اوکراین به اتحادیه اروپا در وضعیت فعلی غیرممکن است
کد خبر : 1717075
لینک کوتاه کپی شد.

نخست‌وزیر مجارستان، اظهار داشت که وضعیت داخلی اوکراین، پیوستن آن به اتحادیه اروپا را در آینده‌ای قابل پیش‌بینی غیرممکن می‌کند.

به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، «ویکتور اوربان»، نخست‌وزیر مجارستان، اظهار داشت که وضعیت داخلی اوکراین، پیوستن آن به اتحادیه اروپا را در آینده‌ای قابل پیش‌بینی غیرممکن می‌کند.

اوربان در مصاحبه‌ای با رادیوی محلی کوسوت اظهار داشت: «کاملاً واضح است که اوکراین از نظر عملکرد داخلی و اثربخشی نهادی، در موقعیتی نیست و در آینده نزدیک نیز نخواهد بود که بتوان آن را کاندیدای عضویت در اتحادیه اروپا دانست.»

وی افزود که پیوستن اوکراین به اتحادیه اروپا به دلایل ژئوپلیتیکی نیز بعید است و توضیح داد: «اگر اوکراین امروز عضو اتحادیه اروپا بود، کل اتحادیه با روسیه در جنگ بود.»

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

خرید نهال گردو

درب ضد حریق امیردرب