آکسیوس گزارش داد که پیشنهادهای جدید ایالات متحده برای اوکراین شامل تضمین‌های امنیتی برگرفته از ماده ۵ ناتو است.

به گزارش این وب‌سایت خبری، در این سند آمده است که هرگونه «حمله مسلحانه قابل توجه، عمدی و پایدار» روسیه به اوکراین در آینده «به عنوان حمله‌ای که صلح و امنیت جامعه فراآتلانتیک را تهدید می‌کند» تلقی خواهد شد و ایالات متحده و متحدانش بر این اساس، از جمله از طریق نیروی نظامی، واکنش نشان خواهند داد.

این گزارش افزود که در چنین صورتی، رئیس جمهور ایالات متحده «پس از مشورت فوری با اوکراین، ناتو و شرکای اروپایی، اقدامات لازم برای بازگرداندن امنیت را تعیین خواهد کرد.»

در این طرح آمده است: «این اقدامات ممکن است شامل نیروی مسلح، کمک‌های اطلاعاتی و لجستیکی، اقدامات اقتصادی و دیپلماتیک و سایر گام‌های مناسب باشد. یک مکانیسم ارزیابی مشترک با ناتو و اوکراین هرگونه نقض ادعایی را ارزیابی خواهد کرد.»

انتهای پیام/