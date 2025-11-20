خبرگزاری کار ایران
نیروهای روسیه کنترل یک شهر دیگر در زاپروژیا را به دست گرفتند

نیروهای روسیه کنترل یک شهر دیگر در زاپروژیا را به دست گرفتند
وزرات دفاع روسیه از به دست گیری کنترل یک شهر دیگر در زاپروژیا خبر داد.

به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، وزارت دفاع روسیه با اعلام به دست گرفتن کنترل یک شهر دیگر در زاپروژیا، از پیشروی نیروهای خود تمام جبهه‌ها خبر داد.

این وزرات خانه در بیانیه روزانه خود اعلام کرد که گروه رزمی «شرق» کنترل یک شهر در زاپروژیا را به دست گرفت. همچنین چهار سرباز اوکرایی در شبانه روز گذشته در حومه «کراسنوارمیسک» در جمهوری خلق دونتسک، تسلیم شدند.

وزارت دفاع روسیه همچنین از ساقط کردن ۴ موشک انگلیسی «استورم شدو» و ۱۱۹ پهپاد خبر  داد.


 

