به گزارش ایلنا به نقل از العربیه، «کایا کالاس»، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، امروز -پنجشنبه- گفت که کی‌یف و اروپا باید در هر طرح صلح اوکراین مشارکت داشته باشند، چرا که ایالات متحده پیشنهاد جدیدی پیش می‌برد که به نظر می‌رسد خواسته‌های روسیه را تکرار می‌کند.

کالاس پیش از نشست وزرای خارجه اتحادیه اروپا در بروکسل در جمع خبرنگاران گفت: «هر طرحی برای اینکه عملی شود به همراهی اوکراینی‌ها و اروپایی‌ها نیاز دارد».

وی اظهار داشت: «ما باید درک کنیم که در این جنگ، یک متجاوز و یک قربانی وجود دارد. بنابراین ما هیچ گونه امتیازی از طرف روسیه نشنیده‌ایم».

پیشتر آکسیوس گزارش داده بود که مسکو و اشنگتن بر روی یک طرح محرمانه برای پایان دادن به نزاع تقریبا چهار ساله کار می‌کردند.

انتهای پیام/