۱۳ شهید و زخمی در پی حمله پهپادی اسرائیل به جنوب لبنان
وزارت بهداشت لبنان از شهادت یک نفر و زخمی شدن ۱۲ نفر از جمله چندین دانش آموز در حمله هوایی اسرائیل به روستای الطیری در جنوب لبنان خبر داد.
به گزارش ایلنا به نقل از النشره،مرکز اورژانس وابسته به وزارت بهداشت لبنان اعلام کرد در حمله هوایی صبح امروز -چهارشنبه- اسرائیل به یک خودرو در روستای الطیری از توابع بنتجبیل در جنوب لبنان، یک شهروند لبنانی به شهادت رسید و ۱۲ نفر نیز زخمی شدند.
در این حمله هوایی یک خودرو هدف قرار گرفت و یک مینیبوس حامل دانش آموزان که در فاصله نزدیکی پشت سر این خودرو حرکت میکرد، بر اثر اصابت ترکشهای ناشی از انفجار، آسیب دید.
در حمله هوایی شب گذشته ارتش اسرائیل به اردوگاه عینالحلوه در شهر صیدا نیز ۱۳ نفر به شهادت رسیدند و تعدادی نیز زخمی شدند.