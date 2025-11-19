آمریکا ارائه طرح جدید صلح اوکراین به متحدان خود را آغاز کرده است

به گزارش ایلنا به نقل از تاس، وب‌سایت آکسیوس به نقل از منابع خود گزارش داد که دولت واشنگتن ارائه اطلاعات به متحدان اروپایی خود و کی‌یف در مورد طرح جدیدی برای پایان دادن به درگیری در اوکراین را که با مشورت روسیه روی آن کار می‌کند، آغاز کرده است.

به گفته مقامات آمریکایی، کاخ سفید آغاز به توضیح برنامه جدیدی به مقاملات اروپایی و اوکراینی کرده است.

این مقام گفت: «فکر می‌کنیم زمان بندی خوب برای این برنامه اکنون است اما هر دو طرف نیاز دارند تا عملگرا و واقع بین باشند».

آکسیوس اشاره کرد که «استیو ویتکاف»، فرستاده ویژه رئیس جمهور ایالات متحده، رهبری تهیه پیش‌نویس این طرح را بر عهده دارد و در مورد آن به طور گسترده با «کریل دمیتریف»، مدیرعامل صندوق سرمایه‌گذاری مستقیم روسیه و نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه برای همکاری اقتصادی خارجی، گفت‌وگو کرده است.

انتهای پیام/