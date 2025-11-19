خبرگزاری کار ایران
پکن می‌تواند در پاسخ به تحریم‌ها به کشورهای اتحادیه اروپا ‌آسیب‌ برساند

کد خبر : 1716181
کمیسر سیاست خارجی اتحادیه اروپا، به توانایی محدود این اتحادیه برای اعمال فشار بر چین در مورد موضعش در قبال درگیری اوکراین اذعان کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از راشا تودی‌، «کایا کالاس»، کمیسر سیاست خارجی اتحادیه اروپا، به توانایی محدود این اتحادیه برای اعمال فشار بر چین در مورد موضعش در قبال درگیری اوکراین اذعان کرد.

کالاس ‌گفت که با توجه به روابط اقتصادی نزدیک پکن با اتحادیه اروپا، پکن می‌تواند در پاسخ به تحریم‌ها به کشورهای اتحادیه اروپا «آسیب» برساند.

کالاس خاطرنشان کرد که «چین در افزایش نفوذ ژئوپلیتیکی خود بسیار هوشمندانه عمل می‌کند.»

 

