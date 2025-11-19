کاخ سفید خبر داد؛
موافقت ترامپ با ارائه یک بسته بزرگ تسلیحاتی به عربستان
به گزارش ایلنا، کاخ سفید طی بیانیهای اعلام کرد که «دونالد ترامپ» رئیسجمهوری آمریکا با فروش یک بسته بزرگ تسلیحاتی به عربستان سعودی که شامل تحویل جنگندههای پیشرفته «اف-۳۵» و همچنین ۳۰۰ تانک در مراحل آتی خواهد بود، موافقت کرده است.
در این بیانیه آمده است که واشنگتن و ریاض همچنین مجموعهای از توافقهای راهبردی را در حوزههای انرژی هستهای، همکاری نظامی و فناوریهای کلیدی نهایی کردهاند.
کاخ سفید افزود که دو طرف در چارچوب این تفاهمها به پیشرفت قابلتوجه در زمینه «توافقنامه همکاری هستهای غیرنظامی» و نیز گسترش همکاریها در حوزه معادن راهبردی و فلزات کمیاب دست یافتهاند.
این بسته تسلیحاتی و توافقهای مرتبط، بخشی از گفتوگوهای گسترده میان آمریکا و عربستان عنوان شده است که با هدف تقویت همکاری دفاعی، امنیت انرژی و شراکت بلندمدت میان دو کشور دنبال میشود.