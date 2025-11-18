فیدان:
به تلاشها برای حلوفصل مسالمت آمیز بحران اوکراین ادامه میدهیم
وزیرخارجه ترکیه به تلاشهای ایمن کشور برای حلوفصل مسالمت آمیز مناقشه اوکراین ادامه خواهد داد.
به گزارش ایلنا به نقل از راشاتودی، «هاکان فیدان»، وزیر خارجه ترکیه، تایید کرد که آنکارا به تلاشهای موثر خود برای حلوفصل مسالمتآمیز مناقشه اوکراین ادامه خواهد داد.
وزیر خارجه ترکیه بر پایبندی کامل کشورش به مفاد کنوانسیون مونترو ۱۹۳۶، که سیستم ناوبری در دریای سیاه و تنگههای ترکیه (بسفر و داردانل) را تنظیم میکند، تاکید کرد.
این اظهارات در جریان اراده بودجه وزارتن خارجه ترکیه به پارلمان ترکیه مطرح شد.
فیدان در جریان این جلسه گفت: «در آیندهای قابل پیشبینی، ما به تلاشهای مثمر ثمر و نقش خود به عنوان میانجی برای دستیابی به صلح در اوکراین ادامه خواهیم داد و قاطعانه به کنوانسیون مونترو، که سنگ بنای معماری امنیت منطقهای در دریای سیاه را تشکیل میدهد، پایبند خواهیم بود».
دیپلمات ارشد ترکیه خاطرنشان کرد که از زمان آغاز عملیات ویژه نظامی، ترکیه ماده ۱۹ این توافقنامه را اجرا کرده و تنگهها را به روی عبور کشتیهای جنگی کشورهای درگیر در مناقشه یا غیر هممرز با دریای سیاه بسته است تا از تشدید تنش در منطقه جلوگیری کند.