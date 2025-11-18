خبرگزاری کار ایران
استقبال گوترش از تصویب پیش‌نویس قطعنامه پیشنهادی آمریکا درباره غزه در شورای امنیت

استقبال گوترش از تصویب پیش‌نویس قطعنامه پیشنهادی آمریکا درباره غزه در شورای امنیت
دبیرکل سازمان ملل از تصویب پیش نویس قطعنامه پیشنهادی آمریکا در باره غزه در شورای امنیت استقبال کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، دبیرکل سازمان ملل از تصویب پیش نویس قطعنامه پیشنهادی آمریکا در باره غزه در شورای امنیت استقبال کرد.

«آنتونیو گوترش»، دبیرکل سازمان ملل متحد در بیانیه‌ای  تصویب قطعنامه مورد حمایت ایالات متحده در مورد غزه در شورای امنیت را «گامی مهم در تحکیم آتش‌بس» خواند.

گوترش در این بیانیه افزود: «اکنون ضروری است که این حرکت دیپلماتیک به گام‌های ملموس و فوری مورد نیاز در عمل تبدیل شود.»

وی افزود که سازمان ملل متحد متعهد به افزایش کمک‌های بشردوستانه در غزه است.

