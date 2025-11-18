ترامپ:
با افتخار کارخانههای کوکائین کلمبیا را نابود میکنم
رئیس جمهور ایالات متحده از تمایل خود برای نابودی کارخانههای کوکائین کلمبیا خبر داد.
به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور آمریکا، روزگذشته -دوشنبه- گفت که با افتخار به آنچه کارخانههای کوکائین در کلمبیا نامید، حمله میکند.
ترامپ گفت: «کلمبیا کارخانههایی دارد که در آنها کوکائین تولید میکنند. آیا من این کارخانهها را نابود خواهم کرد؟ من با افتخار شخصا این کار را انجام خواهم داد».
وی در عین حال تصریح کرد که هیچ عملیات خاصی را اعلام نمیکند.
رئیس جمهور آمریکا توضیح داد: «من نگفتم که این کار را انجام میدهم، اما انجام آن مایه افتخارم خواهد بود».