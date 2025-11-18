خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

اندونزی از قطعنامه شورای امنیت درباره غزه استقبال کرد

اندونزی از قطعنامه شورای امنیت درباره غزه استقبال کرد
کد خبر : 1715751
لینک کوتاه کپی شد.

اندونزی از تصویب قطعنامه ارائه شده ایالات متحده درباره غزه در شورای امنیت سازمان ملل متحد، قدردانی کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، وزارت خارجه اندونزی امروز -سه‌شنبه- اعلام کرد که این کشور از تصویب پیشنویس قطعنامه  آمریکایی برای پایان دادن به جنگ در نوار غزه و تشکیل نیروهای ثبات بین‌المللی در این منطقه، استقبال می‌کند.

سخنگوی وزارت خارجه  اندونزی روز گذشته گفته  بود که از این قطعنامه استقابل می‌کند بر اهمیت مشارکت تمامی طرف‌‌ها  خصوصا مقامات فلسطینی درآن  استقبال می‌کند.

وی اظهار داشت: «این قطعنامه حل منازعات و صلح پایدار از طریق ظرفیت‌سازی مقامات فلسطینی را در اولویت قرار می‌دهد. اندونزی همیشه از حاکی مستقل ملت فلسطین استقابل می‌کند».

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
جراحی بینی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ