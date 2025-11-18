اندونزی از قطعنامه شورای امنیت درباره غزه استقبال کرد
اندونزی از تصویب قطعنامه ارائه شده ایالات متحده درباره غزه در شورای امنیت سازمان ملل متحد، قدردانی کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، وزارت خارجه اندونزی امروز -سهشنبه- اعلام کرد که این کشور از تصویب پیشنویس قطعنامه آمریکایی برای پایان دادن به جنگ در نوار غزه و تشکیل نیروهای ثبات بینالمللی در این منطقه، استقبال میکند.
سخنگوی وزارت خارجه اندونزی روز گذشته گفته بود که از این قطعنامه استقابل میکند بر اهمیت مشارکت تمامی طرفها خصوصا مقامات فلسطینی درآن استقبال میکند.
وی اظهار داشت: «این قطعنامه حل منازعات و صلح پایدار از طریق ظرفیتسازی مقامات فلسطینی را در اولویت قرار میدهد. اندونزی همیشه از حاکی مستقل ملت فلسطین استقابل میکند».